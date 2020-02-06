Полиция усилила меры безопасности под Радой
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.
Напомним, под Верховной Радой собрались митинги против введения рынка земли.
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