Полиция усилила меры безопасности под Радой

6 февраля, 2020, 10:31

6 февраля полиция города Киева усилила меры безопасности, чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, под Верховной Радой собрались митинги против введения рынка земли.