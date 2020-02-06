УЕФА назвал дату жеребьевки отбора ЧМ-2022

6 февраля, 2020, 15:05

Жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу состоится 29 ноября 2020 года

Об этом сообщает УЕФА.

Участие в европейской квалификации на чемпионат мира примут 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, среди них будет присутствовать и национальная команда Украины. Сборные будут разделены на десять групп: пять по шесть участников и пять - по пять.

На чемпионат мира выйдут десять победителей групп, судьбу еще трех путевок определят команды, занявшие вторые места в своих группах.

Место и время церемонии жеребьевки пока неизвестны и будут объявлены позже.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.