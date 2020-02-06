УЕФА назвал дату жеребьевки отбора ЧМ-2022
6 февраля, 2020, 15:05
Жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу состоится 29 ноября 2020 года
Об этом сообщает УЕФА.
Участие в европейской квалификации на чемпионат мира примут 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, среди них будет присутствовать и национальная команда Украины. Сборные будут разделены на десять групп: пять по шесть участников и пять - по пять.
На чемпионат мира выйдут десять победителей групп, судьбу еще трех путевок определят команды, занявшие вторые места в своих группах.
Место и время церемонии жеребьевки пока неизвестны и будут объявлены позже.
Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 5 февраля сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.
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