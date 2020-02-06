Суд вынес приговор организатору "рефередума" в Попасной

6 февраля, 2020, 15:34

6 февраля стало известно, что к 7 годам заключения заочно приговорен коммерсант с Луганщины, уличенный СБУ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности Украины рассказали, что осужденный заочно в мае 2014 года местный предприниматель принимал активное участие в организации и проведении в Попасной псевдореферендума о так называемой самостоятельности "ЛНР".

"Злоумышленник подбирал кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировал их деятельность и занимался доставкой бюллетеней. На митингах он призвал к отделению Луганской области от Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта", - отметили в СБУ.

После освобождения Попасной силами антитеррористической операции осужденный скрылся в временно оккупированного Луганска, где занял должность "помощника депутата парламента" так называемой "ЛНР".

По материалам следователей СБУ Новоайдарский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.