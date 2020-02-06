Суд вынес приговор организатору "рефередума" в Попасной
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В Службе безопасности Украины рассказали, что осужденный заочно в мае 2014 года местный предприниматель принимал активное участие в организации и проведении в Попасной псевдореферендума о так называемой самостоятельности "ЛНР".
"Злоумышленник подбирал кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировал их деятельность и занимался доставкой бюллетеней. На митингах он призвал к отделению Луганской области от Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта", - отметили в СБУ.
После освобождения Попасной силами антитеррористической операции осужденный скрылся в временно оккупированного Луганска, где занял должность "помощника депутата парламента" так называемой "ЛНР".
По материалам следователей СБУ Новоайдарский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.
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