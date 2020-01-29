Антикоррупционный суд заочно арестовал Клюева

29 января, 2020, 15:10

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра времен Януковича Андрея Клюева

Об этом сообщает РБК-Украина.

По подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах заочно арестован именно Андрей Клюев, который был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Напомним, Клюев объявлен в международный розыск.