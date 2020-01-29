Антикоррупционный суд заочно арестовал Клюева
29 января, 2020, 15:10
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра времен Януковича Андрея Клюева
Об этом сообщает РБК-Украина.
По подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах заочно арестован именно Андрей Клюев, который был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Напомним, Клюев объявлен в международный розыск.
- Ранее сообщалось, что прокуратура Милана просит привлечь к ответственности сына экс-премьера Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые Азаров получил в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-