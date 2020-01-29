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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд заочно арестовал Клюева

Антикоррупционный суд заочно арестовал Клюева


фото: obozrevatel
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра времен Януковича Андрея Клюева

Об этом сообщает РБК-Украина.

По подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах заочно арестован именно Андрей Клюев, который был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Напомним, Клюев объявлен в международный розыск.

  • Ранее сообщалось, что прокуратура Милана просит привлечь к ответственности сына экс-премьера Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые Азаров получил в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.
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