Школы Ивано-Франковска закрыли на карантин

6 февраля, 2020, 20:36

В Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает пресс служба горсовета.

Ввиду вспышки заболевания гриппом и ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила объявить карантин.

Ученики идут на вынужденные каникулы уже завтра, 7 февраля - и до 16 февраля.

При этом городской голова Руслан Марцинкив отметил, что карантин будет только в школах города и во внешкольных учреждениях. Садики, училища и вузы работают.