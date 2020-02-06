Школы Ивано-Франковска закрыли на карантин
6 февраля, 2020, 20:36
В Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
Об этом сообщает пресс служба горсовета.
Ввиду вспышки заболевания гриппом и ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила объявить карантин.
Ученики идут на вынужденные каникулы уже завтра, 7 февраля - и до 16 февраля.
При этом городской голова Руслан Марцинкив отметил, что карантин будет только в школах города и во внешкольных учреждениях. Садики, училища и вузы работают.
Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учебных заведениях Днипра в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводится карантин.
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