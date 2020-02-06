Рынок земли существует, но он не прозрачный, - Милованов

6 февраля, 2020, 22:21

Существующие риски не позволяют запустить рынок финансирования для аграриев с длинными и дешевыми деньгами

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

"Что касается рынка земли. В этой области есть небольшая проблема. Тот, кто является собственником, не всегда работает на земле. А тот, кто работает на земле не всегда является собственником. Он использует такой механизм как долгосрочная аренда. Он нормальный, но имеет определенные риски. Эти риски не позволяют запустить настоящий рынок финансирования для аграриев с длинными и дешевыми деньгами. Фермер сейчас хочет работать и создавать продукцию с большей добавленной стоимостью, но для этого ему нужны инвестиции", - сказал Милованов.

По его словам, рынок земли как раз и планируют запустить для того, чтобы появились инвестиции, рабочие места, новые компании.

"Рынок земли, на самом деле, он существует. Но он не прозрачен. Он не полностью чист, немного теневой. Он не без юридических рисков, и поэтому трудно заводить долгосрочное финансирование", - добавил министр.