"Я разрушил дрескод в ОП": Арахамия назвал условие, при котором сложит мандат

6 февраля, 2020, 13:50

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если всех заставят носить галстук, то он сложит мандат

Об этом Арахамия сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Я категорически против дрескод, я даже дрескод разрушил в Офисе президента. Помните распоряжение о шорты в ОП и ноутбуки? Надо посмотреть, какой там дрескод, но если это всех будут заставлять носить галстук - сдам мандат", - сказал Арахамия.