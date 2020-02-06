"Я разрушил дрескод в ОП": Арахамия назвал условие, при котором сложит мандат
6 февраля, 2020, 13:50
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если всех заставят носить галстук, то он сложит мандат
Об этом Арахамия сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Я категорически против дрескод, я даже дрескод разрушил в Офисе президента. Помните распоряжение о шорты в ОП и ноутбуки? Надо посмотреть, какой там дрескод, но если это всех будут заставлять носить галстук - сдам мандат", - сказал Арахамия.
Напомним, в июне Арахамия заявил, что добился изменения порядка посещения Офиса президента, благодаря чему туда стало можно заходить в шортах и с ноутбуком.
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно