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Espreso.tvОбщество"Я разрушил дрескод в ОП": Арахамия назвал условие, при котором сложит мандат

"Я разрушил дрескод в ОП": Арахамия назвал условие, при котором сложит мандат


фото: glavred.info
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если всех заставят носить галстук, то он сложит мандат

Об этом Арахамия сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Я категорически против дрескод, я даже дрескод разрушил в Офисе президента. Помните распоряжение о шорты в ОП и ноутбуки? Надо посмотреть, какой там дрескод, но если это всех будут заставлять носить галстук - сдам мандат", - сказал Арахамия.

Напомним, в июне Арахамия заявил, что добился изменения порядка посещения Офиса президента, благодаря чему туда стало можно заходить в шортах и с ноутбуком.
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