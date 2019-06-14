Можно в шортах. В АП поменяли дрескод
14 июня, 2019, 22:16
В Администрации президента пересмотрели дрескод для посетителей
Об этом сообщил украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия, передает Радио Свобода .
"В администрацию уже можно (приходить в шортах, - Ред.). Меня не пускали. Говорят: дрескод. Я говорю: кто дрескод утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дрескод, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - рассказал Арахамия.
По словам волонтера, также соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.
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