Можно в шортах. В АП поменяли дрескод

14 июня, 2019, 22:16

В Администрации президента пересмотрели дрескод для посетителей

Об этом сообщил украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия, передает Радио Свобода .

"В администрацию уже можно (приходить в шортах, - Ред.). Меня не пускали. Говорят: дрескод. Я говорю: кто дрескод утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дрескод, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - рассказал Арахамия.

По словам волонтера, также соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.