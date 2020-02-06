"Вест Хэм" окончательно решил избавиться от Ярмоленко

6 февраля, 2020, 13:13

В летнее трансферное окно английский "Вест Хэм" продаст украинского вингера Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в "Вест Хэме" понимают, что не удастся продать Ярмоленко за сумму, которую они заплатили дортмундской "Боруссии" (21 млн евро). Однако лондонцы выслушают любые предложения по футболисту.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с английским клубом истекает летом 2022 года.