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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" окончательно решил избавиться от Ярмоленко

"Вест Хэм" окончательно решил избавиться от Ярмоленко


фото: Reuters
В летнее трансферное окно английский "Вест Хэм" продаст украинского вингера Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в "Вест Хэме" понимают, что не удастся продать Ярмоленко за сумму, которую они заплатили дортмундской "Боруссии" (21 млн евро). Однако лондонцы выслушают любые предложения по футболисту.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с английским клубом истекает летом 2022 года.

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