Стало известно, когда Ярмоленко восстановится от травмы

4 февраля, 2020, 12:57

Украинский футболист английского "Вест Хема" вернется на поле после травмы только в марте

Об этом сообщает football.london.

По информации издания, Ярмоленко не сыграет за английский клуб до конца зимы. Полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 г.

Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Англии против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Саутгемптона".

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 15 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.