Пристайко о возможной отставке: работаем до тех пор, пока я могу быть полезным
Как передает УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.
"Что касается моей возможной отставки. Я профессиональный дипломат, я был во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Если кто-то меняет - то это должен быть президент Зеленский", - сказал Пристайко.
При этом он пошутил, что его друг, министр иностранных дел Дании, мог бы быть хорошей кандидатурой на пост главы МИД Украины.
"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять... я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких (оснований, - УНИАН). По меньшей мере президент Зеленский об этом не говорил", - заявил Пристайко.
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