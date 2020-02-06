Нэнси Пелоси возмутилась решением Сената оправдать Трампа
6 февраля, 2020, 11:20
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси жестко раскритиковала Сенат за оправдание президента Дональда Трампа в процессе импичмента
В своем заявлении она подчеркнула, что Трамп "остается угрозой американской демократии" из-за "измены" республиканцев конституции страны.
По словам Пелоси, Трамп "ставит себя выше закона и способен манипулировать выборами".
Теперь он "будет хвастаться тем, что оправдан. Оправдание не может быть без суда, а суд - без свидетелей, документов и доказательств", пишет она.
Ранее члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту Трампу.
Обвинения в злоупотреблении властью поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец, а с обвинением в препятствовании расследованию Конгресса согласились все демократы и ни один республиканец.
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