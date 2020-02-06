 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНэнси Пелоси возмутилась решением Сената оправдать Трампа

Нэнси Пелоси возмутилась решением Сената оправдать Трампа


фото: reuters
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси жестко раскритиковала Сенат за оправдание президента Дональда Трампа в процессе импичмента

В своем заявлении она подчеркнула, что Трамп "остается угрозой американской демократии" из-за "измены" республиканцев конституции страны.

По словам Пелоси, Трамп "ставит себя выше закона и способен манипулировать выборами".

Теперь он "будет хвастаться тем, что оправдан. Оправдание не может быть без суда, а суд - без свидетелей, документов и доказательств", пишет она.

Ранее члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту Трампу.

Обвинения в злоупотреблении властью поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец, а с обвинением в препятствовании расследованию Конгресса согласились все демократы и ни один республиканец.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать