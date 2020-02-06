МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Идлибе
6 февраля, 2020, 11:57
Министерство иностранных дел России заявило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
На сайте опубликован комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором говорится "о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января".
"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.
Количество погибших, дата гибели или другие подробности не сообщаются.
В начале февраля российские СМИ сообщали о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ России.
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