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Espreso.tvОбществоМИД РФ сообщил о гибели российских военных в Идлибе

МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Идлибе

Министерство иностранных дел России заявило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

На сайте опубликован комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором говорится "о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января".

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.

Количество погибших, дата гибели или другие подробности не сообщаются.

В начале февраля российские СМИ сообщали о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ России.

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