В Сирии погибли четверо спецназовцев ФСБ России, - СМИ
Об этом сообщают расследовательской проекты Baza и Conflict Intelligence Team.
"Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже - застреленными", - говорится в сообщении проекту Baza.
Уточняется, что все четверо погибших - офицеры из управлений ФСБ "С" (Управление специальных операций) и "К" (ранее - Служба специального назначения). Издание называет имена четырех погибших в Сирии сотрудников ФСБ - это майор Руслан Г., лейтенант Всеволод Т., майор Булат А. и капитан Дмитрий М.
Информацию о том, что сотрудники ФСБ погибли в Сирии, подтвердила группа расследователей Conflict Intelligence Team, которые мониторят социальные сети российских военных. Подобный материал в этом CIT пообещала на следующей неделе.
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