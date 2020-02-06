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Espreso.tvОбществоФермеры-ФОПы смогут получать от государства компенсацию ЕСВ, - Милованов

Фермеры-ФОПы смогут получать от государства компенсацию ЕСВ, - Милованов

Украинские фермерские хозяйства, зарегистрированные как физоособы-предприниматели смогут получать из бюджета компенсации за уплаченный единый социальный взнос

Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения - единый налог 4 группа. Речь идет о 3,9 млн личных крестьянских хозяйств - а это очень мощная часть всего агро", - подчеркнул он.

По его словам, в 2018 году 3,9 млн личных крестьянских хозяйств произвели 41% валовой продукции сельского хозяйства.

"Поэтому теперь они могут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос. Выплаты стартуют уже в этом году", - добавил министр.

По словам Милованова, на компенсацию планируется выделить 50 млн грн.

 

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