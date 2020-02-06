Фермеры-ФОПы смогут получать от государства компенсацию ЕСВ, - Милованов
Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения - единый налог 4 группа. Речь идет о 3,9 млн личных крестьянских хозяйств - а это очень мощная часть всего агро", - подчеркнул он.
По его словам, в 2018 году 3,9 млн личных крестьянских хозяйств произвели 41% валовой продукции сельского хозяйства.
"Поэтому теперь они могут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос. Выплаты стартуют уже в этом году", - добавил министр.
По словам Милованова, на компенсацию планируется выделить 50 млн грн.
- Напомним, также Милованов сообщил, что в шести областях Украины запустили государственный аграрный реестр в пилотном режиме.
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