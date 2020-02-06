Эскалация в Сирии: Турция перебросила в Идлиб десятки танков
6 февраля, 2020, 18:02
Вооруженные силы Турции перебросили танки в сирийскую провинцию Идлиб для укрепления своих наблюдательных пунктов
Об этом сообщает Анадолу.
Колонна из 20 танков в четверг, 6 февраля, пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Хатай.
Танки переброшены в Идлибскую зону безопасности для усиления позиций турецких военных на фоне наступления армии режима Башара Асада.
Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.
В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.
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