 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭскалация в Сирии: Турция перебросила в Идлиб десятки танков

Эскалация в Сирии: Турция перебросила в Идлиб десятки танков


фото: Anadolu
Вооруженные силы Турции перебросили танки в сирийскую провинцию Идлиб для укрепления своих наблюдательных пунктов

Об этом сообщает Анадолу.

Колонна из 20 танков в четверг, 6 февраля, пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Хатай.

Танки переброшены в Идлибскую зону безопасности для усиления позиций турецких военных на фоне наступления армии режима Башара Асада.

Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.

В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать