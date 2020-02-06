Эскалация в Сирии: Турция перебросила в Идлиб десятки танков

6 февраля, 2020, 18:02

Вооруженные силы Турции перебросили танки в сирийскую провинцию Идлиб для укрепления своих наблюдательных пунктов

Об этом сообщает Анадолу.

Колонна из 20 танков в четверг, 6 февраля, пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Хатай.

Танки переброшены в Идлибскую зону безопасности для усиления позиций турецких военных на фоне наступления армии режима Башара Асада.

Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.

В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.