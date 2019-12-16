ГМС обещает отменить бумажку-приложение к ID-карте с пропиской
Об этом рассказал руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью ЕП.
В планах правительства сделать электронный сервис, чтобы все ограны власти видели информацию о месте регистрации граждан.
"Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днипра, Николаева, Ривного, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной громады и видят место регистрации, не требуя справок. В Днипре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его", - пояснил чиновник.
По его мнению, появление в Украине Министерства информационной трансформации ускорит процесс избавления от бумажной документации. Он отметил, что в планах ведомства и заменить бумажные документы на электронные. Планируется также сделать так, чтоб и банки не требовали от клиента справки о присвоении налогового номера.
По его словам, сейчас главной проблемой ID-карты является дополнение в виде бумажной справки о "прописке". Государство пыталось избавиться от бумажных паспортов, но все же к ID-карты нужна дополнительная "бумажка".
"Эта" бамажка "- это беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть", - подчеркнул Соколюк.
- Государственная миграционная служба утвердила новые требования к фотоизображений при оформлении биометрических документов, которые позволяют верующим религиозных конфессий фотографироваться в головных уборах.
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