ГМС обещает отменить бумажку-приложение к ID-карте с пропиской

16 декабря, 2019, 17:03

Со следующего года в Украине ID-карты хотят выдавать без информации о "прописке", а на чип не будут вносить сведения о детях и семейном положении

Об этом рассказал руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью ЕП.

В планах правительства сделать электронный сервис, чтобы все ограны власти видели информацию о месте регистрации граждан.

"Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днипра, Николаева, Ривного, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной громады и видят место регистрации, не требуя справок. В Днипре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его", - пояснил чиновник.

По его мнению, появление в Украине Министерства информационной трансформации ускорит процесс избавления от бумажной документации. Он отметил, что в планах ведомства и заменить бумажные документы на электронные. Планируется также сделать так, чтоб и банки не требовали от клиента справки о присвоении налогового номера.

По его словам, сейчас главной проблемой ID-карты является дополнение в виде бумажной справки о "прописке". Государство пыталось избавиться от бумажных паспортов, но все же к ID-карты нужна дополнительная "бумажка".

"Эта" бамажка "- это беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть", - подчеркнул Соколюк.