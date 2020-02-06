Авиакатастрофа в Казахстане: пострадавшие украинцы вернулись домой

6 февраля, 2020, 12:45

Украинцы, которые пострадали в результате авиакатастрофы в Казахстане, при содействии Посольства Украины вернулись на родину

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД.

"Поскольку во время авиакатастрофы пострадавшие украинцы потеряли документы, Посольством были приняты меры по документированию граждан Украины с целью их последующего возвращения на Родину. При непосредственном содействии Посольства Украины в Республике Казахстан указанные граждане Украины в сопровождении отца пострадавшего вернулись на Родину", - говорится в сообщении .

В Департаменте напомнили, что 27 декабря прошлого года вблизи аэропорта Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди пострадавших было двое граждан Украины, которых тогда доставили в больницы. Алматы с травмами.