Авиакатастрофа в Казахстане: пострадавшие украинцы вернулись домой
Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД.
"Поскольку во время авиакатастрофы пострадавшие украинцы потеряли документы, Посольством были приняты меры по документированию граждан Украины с целью их последующего возвращения на Родину. При непосредственном содействии Посольства Украины в Республике Казахстан указанные граждане Украины в сопровождении отца пострадавшего вернулись на Родину", - говорится в сообщении .
В Департаменте напомнили, что 27 декабря прошлого года вблизи аэропорта Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди пострадавших было двое граждан Украины, которых тогда доставили в больницы. Алматы с травмами.
- В Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр".
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