В Казахстане разбился самолет со 100 людьми, не менее 7 погибли
27 декабря, 2019, 07:41
В пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 из Алматы в Нур-Султан
Об этом сообщают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Авария произошла в 7:22 по местному времени (3:22 по Киеву). Самолет при взлете потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием.
"Немедленно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент количество погибших составляет 7 человек", - говорится в сообщении.
Всего на борту находились 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
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