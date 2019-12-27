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Espreso.tvОбществоВ Казахстане разбился самолет со 100 людьми, не менее 7 погибли

В Казахстане разбился самолет со 100 людьми, не менее 7 погибли


фото: tengrinews.kz
В пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 из Алматы в Нур-Султан

Об этом сообщают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Авария произошла в 7:22 по местному времени (3:22 по Киеву). Самолет при взлете потерял высоту и столкнулся с двухэтажным зданием.

"Немедленно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент количество погибших составляет 7 человек", - говорится в сообщении.

Всего на борту находились 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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