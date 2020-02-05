В Украине запустили Фонд гарантирования кредитов для покупки земли
5 февраля, 2020, 13:13
Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фонд будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.
По словам премьера, уставный капитал Фонда составит 240 млн грн - эти средства в дальнейшем будут направлены на предоставление государственных гарантий фермерам после того, как в Украине заработает рынок земли.
"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов ", - пояснил Гончарук.
- Напомним, 3 февраля Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса.
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