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Espreso.tvОбществоВ Украине заработала программа дешевых кредитов "5-7-9"

В Украине заработала программа дешевых кредитов "5-7-9"

Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса

О запуске правительственной программы дешевого кредитования для бизнеса сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации в эфире Еспресо.TV

"Программа рассчитана не на то, чтобы взять деньги, что-то себе просто купить и куда бежать. Эта программа рассчитана на людей, которые хотят взять на себя ответственность, создать собственное дело, возможно, рабочие места, создать для себя будущее и начать менять страну ", - отметил Гончарук.

По его словам, деньги на программу не пойдут напрямую из государственного бюджета.

Государство будет компенсировать часть кредитной ставки для банков, чтобы реальная ставка, которую платит предприниматель, была 5-7-9%. На сегодня это только государственные банки, но в ближайшее время будут присоединяться и частные, анонсировали в правительстве.

Ставка кредита для предпринимателей будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:

  • 5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.

  • 7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.

  • 9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

     

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