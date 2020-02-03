В Украине заработала программа дешевых кредитов "5-7-9"

3 февраля, 2020, 14:05

Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса

О запуске правительственной программы дешевого кредитования для бизнеса сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации в эфире Еспресо.TV

"Программа рассчитана не на то, чтобы взять деньги, что-то себе просто купить и куда бежать. Эта программа рассчитана на людей, которые хотят взять на себя ответственность, создать собственное дело, возможно, рабочие места, создать для себя будущее и начать менять страну ", - отметил Гончарук.

По его словам, деньги на программу не пойдут напрямую из государственного бюджета.

Государство будет компенсировать часть кредитной ставки для банков, чтобы реальная ставка, которую платит предприниматель, была 5-7-9%. На сегодня это только государственные банки, но в ближайшее время будут присоединяться и частные, анонсировали в правительстве.

Ставка кредита для предпринимателей будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено: