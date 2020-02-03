В Украине заработала программа дешевых кредитов "5-7-9"
О запуске правительственной программы дешевого кредитования для бизнеса сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации в эфире Еспресо.TV
"Программа рассчитана не на то, чтобы взять деньги, что-то себе просто купить и куда бежать. Эта программа рассчитана на людей, которые хотят взять на себя ответственность, создать собственное дело, возможно, рабочие места, создать для себя будущее и начать менять страну ", - отметил Гончарук.
По его словам, деньги на программу не пойдут напрямую из государственного бюджета.
Государство будет компенсировать часть кредитной ставки для банков, чтобы реальная ставка, которую платит предприниматель, была 5-7-9%. На сегодня это только государственные банки, но в ближайшее время будут присоединяться и частные, анонсировали в правительстве.
Ставка кредита для предпринимателей будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:
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5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.
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7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.
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9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.
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