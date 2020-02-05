В Украине перераспределили частоты для 4G-связи
Об этом сообщает пресс служба Министерства цифровой трансформации .
Соответствующее постановление О внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса было принято на заседании 5 февраля.
Отмечается, что теперь операторы смогут предоставлять услуги высокоскоростного интернета почти на всей территории Украины, включая небольшие села и автодороги. Это станет возможным потому, что построение сетей в диапазонах 800-900 МГц позволяет устанавливать меньше базовых станций, за счет более широкого радиуса действия.
Операторы смогут обновить свои лицензии уже в начале марта.
Также были определены срок прекращения технологии CDMA. Лицензия на использование этой технологии заканчивается в 2025 году, однако сейчас произошло уменьшение ширины полосы, используемой CDMA. Теперь на этих же частотах позволили внедрять LTE. Отмечается, что процесс свертывания технологии CDMA будет проходить постепенно, чтобы пользователи не остались без связи.
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Отметим, что в Украине более 16 млн абонентов, в основном, в сельской местности, без 3G и 4G связи, и около 26 млн человек, которые, выезжая за город, встречаются с такими же проблемами. Есть 2G, но не более.
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В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету .
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