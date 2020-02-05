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Espreso.tvОбществоВ Украине перераспределили частоты для 4G-связи

В Украине перераспределили частоты для 4G-связи


фото: atr
Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении частот в диапазонах 800-900 МГц для улучшения доступа к мобильному интернету 4G

Об этом сообщает пресс служба Министерства цифровой трансформации .

Соответствующее постановление О внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса было принято на заседании 5 февраля.

Отмечается, что теперь операторы смогут предоставлять услуги высокоскоростного интернета почти на всей территории Украины, включая небольшие села и автодороги. Это станет возможным потому, что построение сетей в диапазонах 800-900 МГц позволяет устанавливать меньше базовых станций, за счет более широкого радиуса действия.

Операторы смогут обновить свои лицензии уже в начале марта.

Также были определены срок прекращения технологии CDMA. Лицензия на использование этой технологии заканчивается в 2025 году, однако сейчас произошло уменьшение ширины полосы, используемой CDMA. Теперь на этих же частотах позволили внедрять LTE. Отмечается, что процесс свертывания технологии CDMA будет проходить постепенно, чтобы пользователи не остались без связи.

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