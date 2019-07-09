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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о введении 4G по всей Украине

Зеленский подписал указ о введении 4G по всей Украине


фото: atr
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету

Об этом говорится на сайте президента.

Указ предусматривает обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи 3G и 4G и предоставление широкополосного доступа к Интернету.

Отметим, что в Украине более 16 млн абонентов, в основном в сельской местности, без 3G и 4G связи, и около 26 млн человек, которые, выезжая за город, встречаются с такими же проблемами. Есть 2G, но не более.

Ранее сообщалось, что операторы не хотят инвестировать в строительство сетей 3G и 4G.

 

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