В Турции сошла еще одна лавина: восемь погибших
5 февраля, 2020, 14:48
На востоке Турции в результате схода второй лавины погибли по меньшей мере восемь спасателей, еще 20 застряли под снегом
Об этом сообщает AP со ссылкой на мэра города Бахчесарай Мэки Арваса.
"Вторая лавина сошла на горную дорогу на востоке Турции в среду. По меньшей мере восемь спасателей погибли и еще 20 застряли под снегом ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вторая лавина сошла в момент, когда около 300 спасателей искали двух пропавших людей в результате первой лавины на горной дороге вокруг города Бахчесарай, которая сошла во вторник поздно ночью.
Как сообщалось, в Турции в восточной части провинции Ван из-за схода лавины погибли по меньшей мере пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
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