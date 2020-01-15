Из-за лавин в Гималаях погибли 70 человек
15 января, 2020, 11:23
Число жертв лавин, вызванных сильным снегопадом, в пакистанском Кашмире возросло до 55 человек, в Афганистане погибли 15
Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.
"Лавины, вызванные сильным снегопадом, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и еще 15 человек погибли в соседнем Афганистане", - говорится в сообщении.
Сильные снегопады в регионе продолжаются с воскресенья, по данным метеорологов, в последующие дни ожидается еще больше снега.
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 17 пострадавших в Кашмире.
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