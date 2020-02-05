Украинский боксер назвал Россию агрессором после победы в Калининграде
Об этом сообщает "Трибуна" .
Чемпион WBA International (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Карен Чухаджян заявил, что считает Россию агрессором, но убежден, что не все россияне поддерживают внешнюю политику Кремля.
"Меня спрашивали, не боялся я Хейт-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украине. Я уже писал в комментах и раз повторю здесь: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны. За всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я только против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. я не ехал в гости к братской страны, я ехал побеждать. Точка ", - сказал Чухаджян.
- Напомним, 1 февраля Карен Чухаджян победил Сергея Воробьева в поединке за титул WBA International, который состоялся в Калининграде.
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно