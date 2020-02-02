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Espreso.tvСпортУкраинский боксер в Калининграде победил россиянина в бою за титул WBA

Украинский боксер в Калининграде победил россиянина в бою за титул WBA


фото: MMABoxing.ru
Украинский боксер Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в поединке за титул WBA International, который состоялся в Калининграде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чухаджян в бою за титул WBA International (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) выиграл у Воробьева по очкам и нанес ему первое поражение в карьере.

Поединок продлился все десять раундов, один судья отдал победу россиянину - 96:95, двое других - украинскому боксеру - 99:91, 96:94.

 

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