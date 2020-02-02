Украинский боксер в Калининграде победил россиянина в бою за титул WBA
2 февраля, 2020, 19:11
Украинский боксер Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в поединке за титул WBA International, который состоялся в Калининграде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чухаджян в бою за титул WBA International (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) выиграл у Воробьева по очкам и нанес ему первое поражение в карьере.
Поединок продлился все десять раундов, один судья отдал победу россиянину - 96:95, двое других - украинскому боксеру - 99:91, 96:94.
- 14 января стало известно, что Карен Чухаджян проведет в Калининграде бой за титул WBO International против Сергея Воробьева.
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