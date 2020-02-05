Украина не готова к деоккупации Крыма, - представитель Зеленского в АРК

5 февраля, 2020, 16:16

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич считает, что на данный момент Украина не готова к возвращению аннексированного Россией полуострова

Об этом он сказал в интервью Укринформа.

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра идет из Крыма, Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - убежден Кориневич.

По его словам, власть в первую очередь должна продумать план распределения власти на местном и центральном уровнях.