Украина не готова к деоккупации Крыма, - представитель Зеленского в АРК
Об этом он сказал в интервью Укринформа.
"Вот если агрессор Российская Федерация завтра идет из Крыма, Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - убежден Кориневич.
По его словам, власть в первую очередь должна продумать план распределения власти на местном и центральном уровнях.
"Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма", - сказал представитель президента.
Кориневич добавил, что деоккупация Крыму возможна только политически дипломатическим путем: «Нам надо заставить Российскую Федерацию оттуда уйти. Это очень трудно, очень сложно, но в итоге оккупации заканчивались. Вопрос только - когда?"
- 4 февраля постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич возразил заявления СМИ о возможности Украиной возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу до деоккупации.
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