Трамп в Конгрессе расхвалил деятельность администрации

5 февраля, 2020, 11:58

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны"

В своем выступлении Трамп высоко оценил деятельность своей администрации.

По его словам, в стране зафиксирован самый низкий за последние десятилетия уровень безработицы, и были созданы около семи миллионов рабочих мест.

Кроме того, Трамп отметил, что доходы населения растут, а бедность и преступность, наоборот, снижаются.

Он отметил, что США снова пользуются международной уважением, и "восстанавливают свое лидерство в мире". По мнению президента, "враги Америки сбежали, состояние ее растет, а будущее сияет ярко".

Трамп утверждает, что годы экономического спада прошли, а экономика США развивается "лучше, чем когда-либо в истории".

Выступление Трампа в Конгрессе состоялось перед решающим голосованием в Сенате о процессе импичмента. Скорее всего, Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отстранения от должности нужно не менее 62 голосов.