Сенат США сегодня проведет решающее голосование по импичменту Трампа
5 февраля, 2020, 11:39
В среду, 5 февраля, Сенат США проведет окончательное голосование по делу об импичменте президенту страны Дональду Трампу
Об этом сообщает АР .
"Ожидается, что решение будет принято в среду после почти пяти месяцев судебных разбирательств по делу об импичменте", - говорится в сообщении.
Ожидается, что голосование во второй половине дня будет быстрым. В Сенате с республиканским большинством нет необходимого количества голосов в две трети, чтобы устранить президента страны.
Напомним, рейтинг Трампа достиг пика за все время его президентства .
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