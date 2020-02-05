 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенат США сегодня проведет решающее голосование по импичменту Трампа

Сенат США сегодня проведет решающее голосование по импичменту Трампа


фото: reuters
В среду, 5 февраля, Сенат США проведет окончательное голосование по делу об импичменте президенту страны Дональду Трампу

Об этом сообщает АР .

"Ожидается, что решение будет принято в среду после почти пяти месяцев судебных разбирательств по делу об импичменте", - говорится в сообщении.

Ожидается, что голосование во второй половине дня будет быстрым. В Сенате с республиканским большинством нет необходимого количества голосов в две трети, чтобы устранить президента страны.

Напомним, рейтинг Трампа достиг пика за все время его президентства .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

5 февраля, 2020 среда

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать