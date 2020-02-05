Трамп не пожал руку Пелоси в Конгрессе, она разорвала текст его речи

5 февраля, 2020, 10:25

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстративно разорвала бумагу с речью президента Дональда Трампа после его выступления в Конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны"

Об этом сообщает АР .

По прибытии в Конгресс Трамп проигнорировал попытку Пелоси пожать ему руку. Спикер ответила только пожиманием плечами.

Перед началом своего выступления Трамп раздал копии своего доклада участникам президиума - вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Пелоси.

As President Trump finished his State of the Union address , Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President's speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR - TIME (@TIME) February 5, 2020

Президент не вспомнил об импичменте в своем выступлении. После окончания выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Она заявила журналистам, что это было "найчемнише, что она могла сделать, учитывая имеющиеся альтернативы".

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P - CBS News (@CBSNews) February 5, 2020

Сегодня состоится финальное голосование в процедуре импичмента Трампа. Возглавляемый республиканцами Сенат, как ожидается, оправдает его.

Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.