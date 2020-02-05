Трамп не пожал руку Пелоси в Конгрессе, она разорвала текст его речи
Об этом сообщает АР .
По прибытии в Конгресс Трамп проигнорировал попытку Пелоси пожать ему руку. Спикер ответила только пожиманием плечами.
Перед началом своего выступления Трамп раздал копии своего доклада участникам президиума - вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Пелоси.
As President Trump finished his State of the Union address , Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President's speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR- TIME (@TIME) February 5, 2020
Президент не вспомнил об импичменте в своем выступлении. После окончания выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Она заявила журналистам, что это было "найчемнише, что она могла сделать, учитывая имеющиеся альтернативы".
WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P- CBS News (@CBSNews) February 5, 2020
Сегодня состоится финальное голосование в процедуре импичмента Трампа. Возглавляемый республиканцами Сенат, как ожидается, оправдает его.
Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
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