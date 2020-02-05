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Espreso.tvОбществоТрамп не пожал руку Пелоси в Конгрессе, она разорвала текст его речи

Трамп не пожал руку Пелоси в Конгрессе, она разорвала текст его речи


фото: AFP
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстративно разорвала бумагу с речью президента Дональда Трампа после его выступления в Конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны"

Об этом сообщает АР .

По прибытии в Конгресс Трамп проигнорировал попытку Пелоси пожать ему руку. Спикер ответила только пожиманием плечами.

Перед началом своего выступления Трамп раздал копии своего доклада участникам президиума - вице-президенту США Майку Пенсу  и спикеру Пелоси.

Президент не вспомнил об импичменте в своем выступлении. После окончания выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Она заявила журналистам, что это было "найчемнише, что она могла сделать, учитывая имеющиеся альтернативы".

Сегодня состоится финальное голосование в процедуре импичмента Трампа. Возглавляемый республиканцами Сенат, как ожидается, оправдает его.

Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

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