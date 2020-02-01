В США назвали дату решающего голосования по импичменту Трампа

1 февраля, 2020, 21:21

Сенат проведет решающее голосование по импичменту президента США Дональда Трампа 5 февраля

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

За соответствующую резолюцию проголосовали после того, как среди сенаторов не хватило голосов для вызова новых свидетелей по делу импичмента. Ожидается, что финальное голосование проведут 5 февраля в 23:00 по Киеву.

"Большинство в Сенате пришло к выводу, что многочисленные свидетели и более 28 тыс. страниц документов, которые уже вовлечены в качестве доказательств, достаточны для того, чтобы судить об обвинениях, выдвинутых "менеджерами по импичменту" от Палаты представителей и закончить этот процесс" , - заявил лидер Республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В то же время, лидер демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ республиканцев включить в суд дополнительных свидетелей и документы. Заключительные аргументы сторон на процессе заслушают 3 февраля.