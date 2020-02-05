SkyUp в конце марта запускает рейс Запорожье - Прага
5 февраля, 2020, 15:47
Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на авиарейсы из Запорожья в Прагу и обратно
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Летать в направлении Запорожье - Прага - Запорожье SkyUp начнет с начала летнего сезона - с 29 марта. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Билеты уже сейчас можно приобрести на сайте авиакомпании.
Их стоимость стартует от 1465 гривен (без багажа) в одну сторону и от 3128 гривен (без багажа) в обе стороны.
Генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий отметил, что авиакомпания продолжает развивать полетную программу из регионов. Так, запорожцев этим летом также ждут Италия, Греция, Кипр, Грузия и Болгария. Весной и в начале лета SkyUp Airlines запустит рейсы в Ларнаку, Бургас, Римини, Батуми и Ираклион.
- Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines открыл продажу билетов на семь регулярных маршрутов из пяти городов Украины.
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