SkyUp в конце марта запускает рейс Запорожье - Прага

5 февраля, 2020, 15:47

Украинский лоукостер SkyUp Airlines открыл продажу билетов на авиарейсы из Запорожья в Прагу и обратно

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Летать в направлении Запорожье - Прага - Запорожье SkyUp начнет с начала летнего сезона - с 29 марта. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Билеты уже сейчас можно приобрести на сайте авиакомпании.

Их стоимость стартует от 1465 гривен (без багажа) в одну сторону и от 3128 гривен (без багажа) в обе стороны.

Генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий отметил, что авиакомпания продолжает развивать полетную программу из регионов. Так, запорожцев этим летом также ждут Италия, Греция, Кипр, Грузия и Болгария. Весной и в начале лета SkyUp Airlines запустит рейсы в Ларнаку, Бургас, Римини, Батуми и Ираклион.