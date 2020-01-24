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Espreso.tvОбществоSkyUp открыл продажу билетов на курорты Греции из 5 городов Украины

SkyUp открыл продажу билетов на курорты Греции из 5 городов Украины


фото: apostrophe
Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines открыл продажу билетов на семь регулярных маршрутов из пяти городов Украины

Об этом сообщает пресс-служба компании .

"Все рейсы будут иметь статус регулярных", - говорится в сообщении.

Шесть из них полностью новые, они не выполнялись авиакомпанией ранее - за исключением линии Киев-Ираклион.

В частности, рейс Киев-Ираклион с 25 апреля 2020 года будет выполняться по субботам и воскресеньям. С 26 мая 2020 по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билеты в одну сторону без багажа стоят от 2920 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3290 грн.

Рейс Львов-Ираклион стартует 2 мая 2020 года по средам и субботам. Билеты в одну сторону без багажа от 2890 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3260 грн.

Запорожье-Ираклион: с 3 мая 2020 по воскресеньям. С 28 мая 2020 по четвергам и воскресеньям. Билеты в одну сторону без багажа от 2840 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3210 грн.

Одесса-Ираклион: с 19 мая 2020 по вторникам. Билеты в одну сторону без багажа от 3030 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3400 грн.

Харьков-Ираклион: с 2 мая 2020 по субботам. С 27 мая 2020 по средам и субботам. Билеты в одну сторону без багажа от 3350 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3710 грн.

Киев-Корфу: с 30 мая 2020 по субботам. Билеты в одну сторону без багажа от 2920 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3410 грн.

Киев-Закинф: с 31 мая 2020 по воскресеньям. Билеты в одну сторону без багажа от 2920 грн, билеты в одну сторону с багажом - от 3410 грн.

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