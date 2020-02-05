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Espreso.tvСпортСхватил бывшую за горло: потенциального соперника Ломаченко арестовали в США

Схватил бывшую за горло: потенциального соперника Ломаченко арестовали в США


фото: BoxingScene
Американскому боксеру Джервонти Дэвису предъявлены обвинения в домашнем насилии, из-за видео, на котором он хватает за горло свою бывшую подругу

Видео инцидента, среди прочих, распространил британский боксер Билли Джо Сондерс в twitter.

После публикации записи, на котором он хватает за горло женщину и силой ведет ее из зрительного зала спортивной арены, обладатель пояса регулярного чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) Джервонта Дэвис добровольно сдался полиции.

Пострадавшей оказалась бывшая подруга боксера Андретта, с которой у него есть общий ребенок. Инцидент произошел на благотворительном спортивном мероприятии, которому предшествовала громкая ссора, которая не попала на видеозапись.

Дэвис задержан, ему предъявлено обвинение в оскорблении действием и домашнем насилии.

Напомним, американский боксер неоднократно заявлял, что стремится встретиться с чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA Украинский Василием Ломаченко.

  • Напомним, 4 февраля глава Top Rank Боб Арум обвинил знаменитого боксера и промоутера Флойда Мейвезера в препятствовании организации боя Василия Ломаченко против Джервонты Дэвиса.
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