Схватил бывшую за горло: потенциального соперника Ломаченко арестовали в США
Видео инцидента, среди прочих, распространил британский боксер Билли Джо Сондерс в twitter.
После публикации записи, на котором он хватает за горло женщину и силой ведет ее из зрительного зала спортивной арены, обладатель пояса регулярного чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) Джервонта Дэвис добровольно сдался полиции.
Пострадавшей оказалась бывшая подруга боксера Андретта, с которой у него есть общий ребенок. Инцидент произошел на благотворительном спортивном мероприятии, которому предшествовала громкая ссора, которая не попала на видеозапись.
Дэвис задержан, ему предъявлено обвинение в оскорблении действием и домашнем насилии.
Напомним, американский боксер неоднократно заявлял, что стремится встретиться с чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA Украинский Василием Ломаченко.
Witch boxer is this @FloydMayweather pic.twitter.com/HNfNpNpEUG- billyjoesaunders (@bjsaunders_) February 2, 2020
- Напомним, 4 февраля глава Top Rank Боб Арум обвинил знаменитого боксера и промоутера Флойда Мейвезера в препятствовании организации боя Василия Ломаченко против Джервонты Дэвиса.
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