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Espreso.tvСпортЗнаменитый боксер Мейвезер препятствует бою Ломаченко

Знаменитый боксер Мейвезер препятствует бою Ломаченко


фото: BoxingScene
Глава Top Rank Боб Арум обвинил знаменитого боксера и промоутера Флойда Мейвезера в препятствовании организации боя украинца Василия Ломаченко против американца Джервонты Дэвиса

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Боба Арума, Флойд Мейвезер, который является промоутером Джервонты Дэвиса, не дает согласия на его бой с чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61, 2 кг) Василием Ломаченко.

"Флойд знает, что когда он будет готов, мы устроим бой Ломаченко - Дэвис, но Флойд - боксер, в отличие от Эдди Хирна. Он не хочет, чтобы его парень Джервонта Дэвис дрался с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов", - пояснил Арум.

Вместе с тем он заявил, что Дэвис заслуживает боя с украинцем больше, чем другой американец - Девин Хейни, карьерой которого занимается британский промоутер Эдди Хирн.

"Хейни должен доказать, что способен сражаться на уровне Ломаченко. Прямо сейчас я смотрю на Хейни и вижу десять легковесов, которые превосходят его. Почему, только потому, что Хирн вложил в него деньги, все вдруг стали считать его звездой? Дэвис более технически оснащен, чем Хейни, и выдает захватывающие бои ", - считает Арум.

 

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