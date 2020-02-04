Знаменитый боксер Мейвезер препятствует бою Ломаченко
Об этом сообщает BoxingNews24.
По словам Боба Арума, Флойд Мейвезер, который является промоутером Джервонты Дэвиса, не дает согласия на его бой с чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61, 2 кг) Василием Ломаченко.
"Флойд знает, что когда он будет готов, мы устроим бой Ломаченко - Дэвис, но Флойд - боксер, в отличие от Эдди Хирна. Он не хочет, чтобы его парень Джервонта Дэвис дрался с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов", - пояснил Арум.
Вместе с тем он заявил, что Дэвис заслуживает боя с украинцем больше, чем другой американец - Девин Хейни, карьерой которого занимается британский промоутер Эдди Хирн.
"Хейни должен доказать, что способен сражаться на уровне Ломаченко. Прямо сейчас я смотрю на Хейни и вижу десять легковесов, которые превосходят его. Почему, только потому, что Хирн вложил в него деньги, все вдруг стали считать его звездой? Дэвис более технически оснащен, чем Хейни, и выдает захватывающие бои ", - считает Арум.
- Напомним, 3 февраля американский тренер Тедди Атлас пошутил, что Василий Ломаченко вместо воды пьет моторное масло .
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