Сенцов встретился с Трюдо: обсудили освобождение политзаключенных
5 февраля, 2020, 11:12
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с бывшим политическим заключенным украинским режиссером Олегом Сенцов обсудил защиту незаконно удерживаемых лиц
"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", - написал премьер-министр Канады, опубликовав фото с украинским режиссером. На встрече также присутствовала вице-премьерка Канады Фриланд.
Во время беседы речь шла об усилиях Сенцова по борьбе за права преследуемых и незаконно заключенных, отметил канадский премьер-министр.
"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.
Сенцов на своей странице опубликовал Селфи с канадским премьером и назвал его одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины.
Ранее Сенцов в Вашингтоне рассказал Хельсинской комиссии о нарушениях прав человека в Крыму.
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно