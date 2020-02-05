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Espreso.tvОбществоСенцов встретился с Трюдо: обсудили освобождение политзаключенных

Сенцов встретился с Трюдо: обсудили освобождение политзаключенных


фото: Facebook Justin Trudeau
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с бывшим политическим заключенным украинским режиссером Олегом Сенцов обсудил защиту незаконно удерживаемых лиц

"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", - написал премьер-министр Канады, опубликовав фото с украинским режиссером. На встрече также присутствовала вице-премьерка Канады Фриланд.

Во время беседы речь шла об усилиях Сенцова по борьбе за права преследуемых и незаконно заключенных, отметил канадский премьер-министр.

"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.

Сенцов на своей странице опубликовал Селфи с канадским премьером и назвал его одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины.

Ранее Сенцов в Вашингтоне рассказал Хельсинской комиссии о нарушениях прав человека в Крыму.

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