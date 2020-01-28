Сенцов в Вашингтоне рассказал Хельсинской комиссии о нарушениях прав человека в Крыму
28 января, 2020, 23:05
Во вторник, 28 января, украинский режиссер, экс-заключенный Кремля Олег Сенцов выступил перед Хельсинской комиссией в Вашингтоне
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .
Сенцов рассказал о нарушениях прав человека на полуострове, отметив, что люди в Крыму живут в опасности быть похищенными, подданными пыткам или убитыми.
"Я надеюсь, что США не изменят свою стратегию давления (на РФ, - ред.) на примирение. Путин не хочет мира в Украине. Он хочет контроля. Когда Путин понял, что теряет Украину, он решил захватить Крым", - сказал Сенцов.
Экс-политзаключенный также отметил, что ситуация в Крыму даже хуже, чем в РФ, где людей бросают за решетку только за высказывания или сообщения в соцсетях.
- Напомним, ранее Сенцов назвал цель Путина в Украину и предположил, что Зеленский "не совсем понимает, с кем имеет дело" .
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