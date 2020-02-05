Рейтинг Трампа вырос до рекордных значений за все время его президентства

5 февраля, 2020, 10:41

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу пока самый высокий за все время его президентства

Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитической компанией Gallup .

По данным опроса, Трампа поддерживают 49% американских избирателей, а доверие к действующего лидера США среди республиканцев составляет 94%.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом. Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.

При этом американская общественность разделилась пополам, - половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.

Исследователи Gullop отмечают, что это самая сильная поляризация общества в Штатах в истории их исследований.

Напомним, Трамп триумфально победил на внутрипартийных кокусах, которые состоялись накануне в Айове, получив более 97% поддержки.