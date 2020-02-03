8 ударов и 7 голов: талантливый бомбардир Европы шокировал результативностью в новом клубе
3 февраля, 2020, 11:53
Для того, чтобы забить 7 голов за дортмундскую "Боруссию" Эрлинг Холланд требовалось нанести лишь 8 ударов по воротам соперников
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Wyscout .
19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд продолжает феериты в чемпионате Германии после зимнего трансфера из австрийского "Ред Булл Зальцбург".
В 20-м туре чемпионата Германии Холланд отметился дублем в ворота "Унион", доведя свой бомбардирский счет до 7 мячей в трех матчах.
Для того, чтобы забить 7 голов Холланд требовалось нанести по воротам соперников лишь 8 ударов! Причем все 7 выстрелов норвежца, которые пришлись в створ ворот, стали голевыми. Единственный раз Холланд пробил мимо в матче против "Кельна", когда на его счету было 3 удара и 2 гола.
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- 18 января норвежский футболист Эрлинг Холланд, которого называют самым талантливым форвардом Европы , забил три гола в дебютном матче за дортмундскую "Боруссию".
- Напомним, 17 сентября Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко , который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
- 27 ноября Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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