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Espreso.tvСпорт8 ударов и 7 голов: талантливый бомбардир Европы шокировал результативностью в новом клубе

8 ударов и 7 голов: талантливый бомбардир Европы шокировал результативностью в новом клубе


фото: Reuters
Для того, чтобы забить 7 голов за дортмундскую "Боруссию" Эрлинг Холланд требовалось нанести лишь 8 ударов по воротам соперников

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Wyscout .

19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд продолжает феериты в чемпионате Германии после зимнего трансфера из австрийского "Ред Булл Зальцбург".

В 20-м туре чемпионата Германии Холланд отметился дублем в ворота "Унион", доведя свой бомбардирский счет до 7 мячей в трех матчах.

Для того, чтобы забить 7 голов Холланд требовалось нанести по воротам соперников лишь 8 ударов! Причем все 7 выстрелов норвежца, которые пришлись в створ ворот, стали голевыми. Единственный раз Холланд пробил мимо в матче против "Кельна", когда на его счету было 3 удара и 2 гола.

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