"Шахтер" сыграл вничью во втором матче за день

5 февраля, 2020, 17:48

На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерьюском", счет матча 2: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 29-й минуте "горняки" пропустили первыми, защитник "Сеннерьюска" Стефан Гастерманн реализовал свой момент, и вывел датчан вперед.

"Шахтер" сумел отыграться лишь во второй половине встречи, сначала счет сравнял Тайсон, который забил на 54-й минуте, а еще через 7 минут украинцев вперед вывел Жуниор Мораес.

На 87-й минуте "Шахтер" все-таки упустил победу, нападающий Петер Кристиансен забил в ворота Андрея Пятова.

Контрольный матч

5 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Сеннерьюск" (Дания) 2: 2

Голы: Тайсон, 54, Мораес, 61 - Гастерманн, 29 Кристиансен, 87

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Мораес