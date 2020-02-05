"Шахтер" сыграл вничью во втором матче за день
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 29-й минуте "горняки" пропустили первыми, защитник "Сеннерьюска" Стефан Гастерманн реализовал свой момент, и вывел датчан вперед.
"Шахтер" сумел отыграться лишь во второй половине встречи, сначала счет сравнял Тайсон, который забил на 54-й минуте, а еще через 7 минут украинцев вперед вывел Жуниор Мораес.
На 87-й минуте "Шахтер" все-таки упустил победу, нападающий Петер Кристиансен забил в ворота Андрея Пятова.
Контрольный матч
5 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Сеннерьюск" (Дания) 2: 2
Голы: Тайсон, 54, Мораес, 61 - Гастерманн, 29 Кристиансен, 87
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Коваленко (Коноплянка, 69), Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Мораес
- 5 февраля, утром, " Шахтер" победил "Македонию Гьорче Петров" со счетом 2: 0.
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