"Манчестер Юнайтед" погонит двух вратарей
5 февраля, 2020, 13:25
"Манчестер Юнайтед" планирует летом избавиться от голкиперов Серхио Ромеро и Ли Гранта
Об этом сообщает Daily Mirror .
Руководство английского клуба начало поиски двух новых голкиперов, на случай если летом Ромеро и Грант покинут МЮ.
32-летнего аргентинца хотят подписать испанские "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", его соглашение с английским топ-клубом рассчитано до лета 2021-го года. Контракт 37-летнего англичанина с МЮ истекает в конце этого сезона.
В нынешнем сезоне Серхио Ромеро провел 10 матчей, пропустил 2 гола, а 8 матчей провел «на сухо». Ли Грант принял участие в трех встречах, на его счету также 2 пропущенных мяча и 2 "сухих" матча.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" идет седьмым, а основным голкипером команды является испанец Давид Де Хеа.
- 4 февраля стало известно, что многие футболисты "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться французского полузащитника Поля Погба.
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