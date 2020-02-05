"Манчестер Юнайтед" погонит двух вратарей

5 февраля, 2020, 13:25

"Манчестер Юнайтед" планирует летом избавиться от голкиперов Серхио Ромеро и Ли Гранта

Об этом сообщает Daily Mirror .

Руководство английского клуба начало поиски двух новых голкиперов, на случай если летом Ромеро и Грант покинут МЮ.

32-летнего аргентинца хотят подписать испанские "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", его соглашение с английским топ-клубом рассчитано до лета 2021-го года. Контракт 37-летнего англичанина с МЮ истекает в конце этого сезона.

В нынешнем сезоне Серхио Ромеро провел 10 матчей, пропустил 2 гола, а 8 матчей провел «на сухо». Ли Грант принял участие в трех встречах, на его счету также 2 пропущенных мяча и 2 "сухих" матча.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" идет седьмым, а основным голкипером команды является испанец Давид Де Хеа.