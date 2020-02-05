Правительство запустило пилотный проект, профобразование будут финансировать областные бюджеты, - Гончарук
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
Это пилотный проект Министерства образования и науки, который будет работать до 2022 года.
2016 года финансирование профессионального (проф-техобразования) передали на местный уровень.
"Это создало проблему, когда городам не всегда было выгодно финансировать учреждения профобразования, поэтому они искусственно урезали количество бюджетных мест. Дело в том, что в городах-областных центрах работает много разнопрофильных Профтех - аграрные, технические, строительные и пр. Не все они готовят людей для работы в городах ", - сказал Гончарук.
По его мнению, городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль.
"Из-за искусственного урезания бюджетных мест страдают как ученики, так и работодатели", - написал премьер.
Правительство вводит новую модель финансирования как пилотный проект - передаем учреждения профобразования в управление и финансирование области, чтобы они уже формировали заказ в зависимости от потребностей рынка труда всего региона.
Запуск пилота планируется с 1 сентября 2020 года.
- МОН готовит упрощение для вступления старшеклассников к профессионально-технические заведения.
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