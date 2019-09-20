Минобразования предлагает разрешить бесплатно получать второе профтехобразование

20 сентября, 2019, 19:49

МОН готовит упрощение для вступления старшеклассников в профессионально-технические заведения

Проект новых правил приема опубликован на сайте Министерства.

"В этом проекте мы предлагаем кардинально новый взгляд на обучение в учреждениях перед высшим образованием. Мы подробно расписали все механизмы вступления, по которым, например, украинцы, которые давно закончили школу, смогут вступить в заведение и получить профессию. Нам важно, чтобы люди, которые хотят учиться, всегда могли беспрепятственно получать профессиональное образование", - отметил председатель директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В частности, в обнародованном проект предлагаются следующие ТОП-8 самых важных решений: