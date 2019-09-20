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Espreso.tvОбществоМинобразования предлагает разрешить бесплатно получать второе профтехобразование

Минобразования предлагает разрешить бесплатно получать второе профтехобразование

МОН готовит упрощение для вступления старшеклассников в профессионально-технические заведения

Проект новых правил приема опубликован на сайте Министерства.

"В этом проекте мы предлагаем кардинально новый взгляд на обучение в учреждениях перед высшим образованием. Мы подробно расписали все механизмы вступления, по которым, например, украинцы, которые давно закончили школу, смогут вступить в заведение и получить профессию. Нам важно, чтобы люди, которые хотят учиться, всегда могли беспрепятственно получать профессиональное образование", - отметил председатель директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В частности, в обнародованном проект предлагаются следующие ТОП-8 самых важных решений:

  • Поступающие на основе 11-ти классов смогут подать для поступления сертификаты ВНО по определенным предметам или сдавать вступительные экзамены по своему усмотрению в любых комбинациях.
  • В случае подачи результатов ВНО балл поступающего за соответствующее вступительное испытание повышается на 25%.
  • Впервые для поступления на основе 11-ти классов будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017-го (кроме иностранных языков), 2018-го, 2019-го и 2020-го по всем предметам.
  • Учреждения профессионального предвысшего образования смогут предложить поступление на обучение по сокращенной программе не только тем, кто имеет диплом квалифицированного рабочего, но и тем, кто ранее получил высшее образование.
  • Предусмотрена возможность получения второго, третьего и каждого последующего профессионального образования за бюджетные средства. Так, абитуриенты, которые ранее уже получали образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста за средства госбюджета, имеют право бесплатно получать профессиональное предвысшее образование. Возмещать средства за период предварительного обучения не требуется.
  • Прием заявлений и документов для поступающих на базе 9-ти классов будет с 1 по 13 июля, вступительные экзамены и творческие конкурсы - с 14 до 21 июля, зачисление на бюджет - не позднее 18:00 29 июля.
  • Для тех, кто вступает на базе 11-ти классов, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля. Прием заявлений и документов заканчивается 22 июля для поступающих на основе собеседований или вступительных экзаменов; 29 июля - для поступающих только на основе сертификатов ВНО. Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся с 23 по 28 июля, зачисление на бюджет - не позднее 12:00 8 августа.
  • Одним из условий для зачисления всех поступающих является заключение договора о предоставлении образовательных услуг между учреждением профессионального предвысшего образования и поступающим (с участием родителей или законных представителей - для несовершеннолетних абитуриентов), в том числе при поступлении на бюджет. В случае зачисления на контракт дополнительно заключается договор между учебным заведением и физическим или юридическим лицом о соответствующие финансовые обязательства.
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