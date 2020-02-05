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Espreso.tvМирПоявилось видео аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле

Появилось видео аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле


фото: Reuters
В сети опубликовали видео аварийной посадки самолета Boeing авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула

Видео очевидца обнародовано в Twitter.

На борту самолета было 177 пассажиров (среди которых двое детей) и шесть членов экипажа.

По словам представителей местных властей, госпитализированы 120 пассажиров . Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное.

 

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