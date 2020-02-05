Появилось видео аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле
5 февраля, 2020, 22:07
В сети опубликовали видео аварийной посадки самолета Boeing авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула
Видео очевидца обнародовано в Twitter.
На борту самолета было 177 пассажиров (среди которых двое детей) и шесть членов экипажа.
По словам представителей местных властей, госпитализированы 120 пассажиров . Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9- Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020
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