Авиакатастрофа в Стамбуле: пострадавших уже 120 человек
5 февраля, 2020, 21:00
В результате аварии самолета авиакомпании Pegasus, произошедшей 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабиха Гьокчен, пострадали 120 человек из 177 пассажиров (двое них - дети) и 6 членов экипажа
Об этом сообщает министерство транспорта Турции, передает Укринформ.
Пилот и помощник пилота находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция, пострадавших после оказания первой помощи на месте отправляют в больницы.
Авиадвижение в аэропорту в связи с инцидентом временно приостановлено. Генеральный консул Украины в Стамбуле заявил, что граждан Украины нет среди пострадавших.
- 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабиха Гьокчен произошла авария самолета авиакомпании Pegasus , который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.
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