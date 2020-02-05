Авиакатастрофа в Стамбуле: пострадавших уже 120 человек

5 февраля, 2020, 21:00



фото: Reuters

В результате аварии самолета авиакомпании Pegasus, произошедшей 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабиха Гьокчен, пострадали 120 человек из 177 пассажиров (двое них - дети) и 6 членов экипажа