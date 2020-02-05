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Espreso.tvМирАвиакатастрофа в Стамбуле: пострадавших уже 120 человек

Авиакатастрофа в Стамбуле: пострадавших уже 120 человек


фото: Reuters
В результате аварии самолета авиакомпании Pegasus, произошедшей 5 февраля в стамбульском аэропорту Сабиха Гьокчен, пострадали 120 человек из 177 пассажиров (двое них - дети) и 6 членов экипажа

Об этом сообщает министерство транспорта Турции, передает Укринформ.

Пилот и помощник пилота находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция, пострадавших после оказания первой помощи на месте отправляют в больницы.

Авиадвижение в аэропорту в связи с инцидентом временно приостановлено. Генеральный консул Украины в Стамбуле заявил, что граждан Украины нет среди пострадавших.

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