Парламент Румынии выразил недоверие правительству Орбана

5 февраля, 2020, 16:48

Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству, которое возглавляет лидер правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовик Орбан

Об этом сообщает Romania Insider .

Как отмечается, за решение проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 233.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия после того, как правительство взяло на себя ответственность за реформу избирательного законодательства. Согласно им, мэров городов должны выбирать не в один тур выборов, а в два.

По словам представителей Либерал-демократической партии, досрочные парламентские выборы могут провести вместе с местными - то есть летом этого года.

До этого, 30 января оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли в румынский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лудовика Орбана.