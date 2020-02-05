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Espreso.tvОбществоПарламент Румынии выразил недоверие правительству Орбана

Парламент Румынии выразил недоверие правительству Орбана


фото: reuters
Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству, которое возглавляет лидер правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовик Орбан

Об этом сообщает Romania Insider .

Как отмечается, за решение проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 233.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия после того, как правительство взяло на себя ответственность за реформу избирательного законодательства. Согласно им, мэров городов должны выбирать не в один тур выборов, а в два.

По словам представителей Либерал-демократической партии, досрочные парламентские выборы могут провести вместе с местными - то есть летом этого года.

До этого, 30 января оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли в румынский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Лудовика Орбана.

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