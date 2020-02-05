Обыски на канале "1+1" санкционированы судом, - СБУ
5 февраля, 2020, 18:49
Обыски на телеканале "1+1" проходят по решению суда
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
По ее словам, СБУ проводит следственные действия на телеканале по решению суда.
"Никакого вмешательства в работу телеканала не происходит", - добавила Гитлянская.
- Журналисты канала 1+1 во время трансляции в YouTube говорят, что им мешают пройти на рабочие места.
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