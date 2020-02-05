Обнародованы законопроект о допуске иностранных военных к учениям в Украине
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
"Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных Сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных Законом Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "Министерству обороны Украины по бюджетной программе" обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны " (КПКР 2101020) по направлению "Подготовка войск, проведения операций и международных учений", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.
- Напомним, Зеленский вчера внес в Верховную Раду законопроект №3003 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях".
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