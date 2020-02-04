Зеленский внес в Раду закон о допуске иностранных военных в Украину на учения

4 февраля, 2020, 15:23

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект закона был зарегистрирован в Раде сегодня, 4 февраля.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Отмечается, что президент определил проект закона как неотложный.