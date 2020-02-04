Зеленский внес в Раду закон о допуске иностранных военных в Украину на учения
4 февраля, 2020, 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Проект закона был зарегистрирован в Раде сегодня, 4 февраля.
Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.
Отмечается, что президент определил проект закона как неотложный.
- Напомним, США направят в Европу 20 тыс. военных для крупнейших учений НАТО.
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