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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду закон о допуске иностранных военных в Украину на учения

Зеленский внес в Раду закон о допуске иностранных военных в Украину на учения


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект закона был зарегистрирован в Раде сегодня, 4 февраля.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Отмечается, что президент определил проект закона как неотложный.

  • Напомним, США направят в Европу 20 тыс. военных для крупнейших учений НАТО.
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